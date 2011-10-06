В Москве следствие проверяет информацию о смерти пациентки онкоцентра

В Москве руководство онкологического центра имени Блохина на Каширском шоссе опровергло появившиеся в СМИ сообщения о смерти пациентов в очередях. Пресс-секретарь больницы Наталья Загорская прокомментировала новые правила работы онкоцентра.

Ранее появились сообщения, со ссылкой на сотрудника онкоцентра о смерти двоих посетителей. По словам врача, одна женщина скончалась в ожидании перевязки в поликлинике, мужчина умер на стоянке медучреждения. Это были тяжелобольные пациенты. Этот медработник понял, что согласно новым правилам, вступившим в четверг в силу, по приказу главврача все посещения должны согласовываться с ним. При этом он не подписал большую часть пропусков, в результате чего в медучреждении образовались длинные очереди из пациентов.

Пресс-секретарь онкоцентра отметила, что новые правила были введены, чтобы систематизировать потоки посетителей, в частности исключить контакты пациентов поликлиники и стационарных больных. По ее словам, системных затруднений в работе онкоцентра нет. Врач онкоцентра Вадим Гутник рассказал, что сотрудники недовольны ужесточением пропускного режима. Он считает, что возможность принять больных в поликлинике есть не у всех врачей, передает РИА Новости.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил об организации в онкоцентре процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины смерти женщины, ожидавшей перевязки.