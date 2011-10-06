В Пензе обрушились строящиеся подземные гаражи, пострадавших нет

В Пензе на стройке подземных гаражей произошло обрушение площадью 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Антонова. Рухнула крыша строящихся подземных гаражей.



Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Пензенской области Тимофей Никулин. По его словам, пострадавших нет. "Поскольку это строящийся объект, людей поблизости не было", - цитирует Никулина РИА Новости. По информации жителей района, строительство гаражей, рассчитанных на 75 машин, тянется более двух лет.