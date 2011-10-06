В Свердловской области ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Свердловской области полиция и волонтеры ведут поиски 12-летнего Владислава Журавина. Мальчик утром 29 сентября ушел из дома в поселке Оус после семейной ссоры. Влад решил жить в лесу. С тех пор его местонахождение неизвестно.



В МВД опасаются, что с мальчиком могли расправиться насильники или волки, обитающие в чаще. В поисках ребенка задействованы 58 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели из отрядов Верхотурья, Карпинска и Первоуральска, а также местные жители, пишет JustMedia.

Владислав Журавин ушел из дома после ссоры с отцом. 29 сентября сон "отчитал сына за незаполненный дневник и шлепнул его", сообщается на сайте свердловского ГУВД. Мальчик обиделся на отца, "ушел в школу, и больше никто из родных его не видел".



По другим сведениям, Владислав сказал родственникам, что собрался в лес за грибами. При этом он основательно подготовился к своему "путешествию". мальчик прихватил теплые вещи и небольшой запас продуктов. В полицию с заявлением обратился дядя школьника, работающий в службе безопасности коммерческой фирмы в Екатеринбурге.

Днем 5 октября в 16 километрах от поселка Оуса, в сторону поселка Массала, поисковая группа нашла рюкзак, свитер и носок, сложенные на земле возле березы, однако подозрительных следов не обнаружено.

Приметы Владислава Журавина: рост 115-120 см, глаза серые, волосы светлые, лицо продолговатое, телосложение худощавое, особых примет нет. Был одет в темную болоньевую куртку, болоньевые черные брюки, спортивную черную шапку с синими вставками, зимние черные ботинки.



Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении Владислава Журавина, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУВД Свердловской области (343) 358-71-61 или в службу "02"