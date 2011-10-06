Возможно, самоубийство: в Иркутске погиб проректор техуниверситета

В Иркутске утром 6 октября в Свердловского районе на автостоянке в легковом автомобиле обнаружено тело 50-летнего проректора Иркутского государственного технического университета с огнестрельным ранением в грудь.

В четверг начата доследственная проверка по факту гибели проректора НИ ИрГТУ по информационным системам и технологиям Александра Горленко.



"Он выстрелил себе в грудь из двуствольного охотничьего ружья. Так что, есть все основания говорить о самоубийстве" - сообщил Владимир Саловаров, старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области, пишет "Твой Иркутск".

Александр Горленко работал в ИрГТУ с 1987 года, являлся кандидатом технических наук. С 1995 года занимался разработкой и реализацией в ИрГТУ программы информатизации учебного процесса с применением CAD/CAM/CAE-систем. Инициировал организацию и руководил учебными центрами компьютерных технологий "Unigraphics" и "ИрГТУ-AutoCAD-Центр". С 2003 года являлся директором Иркутского областного центра новых компьютерных технологий.