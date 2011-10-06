Греция в слезах: в Афинах демонстрантов разгоняли газом

В столице Греции на улицах накануне до поздней ночи не прекращались массовые беспорядки. Спецназ применил слезоточивый газ, чтобы разогнать бастующих с камнями и бутылками "коктейля Молотова".

С обеих сторон есть раненые, однако их число не сообщается. По разным оценкам, в центре Афин собрались от 16-ти до 20-ти тысяч человек.

Забастовки прошли и в других городах страны. Не работали банки и госучреждения, закрылись школы, не ходили поезда и не летали самолёты. Было отменено больше 500 авиарейсов.

Протестующие возмущены планами правительства устроить масштабные сокращения в госсекторе и ещё более урезать расходы бюджета.

В будущем году Греция намерена сэкономить 6 миллиардов евро, чтобы получить очередной транш кредита от Евросоюза, Европейского Центробанка и МВФ.