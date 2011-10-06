Внимание новосибирской транспортной прокуратуры в четверг привлекла задержка рейса на Тунис в аэропорту "Толмачёво". Около 300 пассажиров - клиентов авиакомпании "Северный ветер" - сутки ждали отправки самолёта.

"Боинг-767" должен был вылететь из новосибирского аэропорта "Толмачёво" в тунисский Монастир в среду в 8 утра по местному времени.

Сначала рейс задержали из-за тумана, а потом из-за неполадок в генераторе. После того, как их устранили, самолёт сегодня утром вылетел в Тунис., сообщает радио "Маяк"

Теперь сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку действиям перевозчика, в том числе, по организации для пассажиров услуг по размещению в гостинице, обеспечению напитками и питанием.