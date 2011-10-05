В Новгородской области пьяный мужчина выжил после удара током на ЛЭП

В Новгородской области местный житель выжил после удара током на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Тарасово в Демянском районе.



Об этом сообщает "Новгородэнерго". Пострадавшего с электротравмами обнаружили на опоре ЛЭП жители деревни Тарасово, передает РИА Новости. Пострадавший - безработный мужчина, 1956 года рождения, был госпитализирован в местную больницу. Мужчина сообщил полицейским, что хотел снять с ЛЭП провод для продажи.