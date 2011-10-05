В Башкирии водитель сбил насмерть трех пенсионеров на пешеходном переходе

В Башкирии житель Уфы сбил насмерть трех пенсионеров на пешеходном переходе. Авария произошла около 8:00 по местному времени на 55 километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск в Краснокамском районе республики.



Управлявший автомобилем "Дэу-Нексия", житель Уфы, сбил пенсионеров, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, чтобы попасть на на автобусную остановку. От полученных травм на месте происшествия погибли две женщины - 75 и 77 лет. 80-летний мужчина скончался в машине "скорой помощи" по пути в больницу, передает РИА Новости.