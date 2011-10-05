На юго-востоке Москвы силовики разминировали иномарку

На юго-востоке Москвы силовики изъяли гранату, установленную на растяжке под автомобилем Hundai. Граната была обнаружена под иномаркой, припаркованной на Люблинской улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Взрывотехники изъяли гранату. В настоящее время устанавливается происхождение изъятого боеприпаса. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.