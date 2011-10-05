Экс-полицейский сбил трех подростков, двое скончались

В Орловской области экс-заместитель начальника Залегощенского отдела полиции Александр Свинолобов сбил трех подростков, двое из которых скончались. В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело.



Авария произошла 1 октября в 00:05. Днем ранее Свинолобов был уволен из органов внутренних дел. По данным Следственного комитета, дело возбуждено по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На автомобиле Mercedes экс-полицейский сбил на обочине трассы трех пешеходов. От полученных телесных повреждений 19-летняя девушка и 18-летний молодой человек скончались, 17-летняя потерпевшая была госпитализирована с травмами.