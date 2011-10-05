В Красноярском крае подрались депутат райсовета и глава района

В Красноярском крае из-за разногласий в вопросах управления произошла драка между депутатом районного совета Виктором Крайником и главой Манского района Сергеем Белоножкиным. Прямо в кабинете главы района Крайник сломал нос Белоножкину.

Об этом сообщила представитель Следственного Комитета по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

В настоящее время глава Манского района Сергей Белоножкин проходит лечение в Красноярске. Ему предстоит операция, передает Радио "Маяк". Его уже опросили следователи. По словам Белоножкина, у него не было личных неприязненных отношений с депутатом Виктором Крайником. Местные власти инцидент не комментируют.