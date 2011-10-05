Учащихся московской школы эвакуировали из-за ЧП в химлаборатории

В Главном управлении МЧС РФ по Москве сообщили, что эвакуированы 650 учащихся из московской школы на Красноказарменной улице из-за ЧП в химлаборатории учебного заведения - разлился бром.



В сообщении пресс-службы МЧС РФ говорится, что в школе № 1226, расположенной на Красноказарменной улице, дом 21, на 4-м этаже в лаборатории разбилась колба, в которой находилось примерно 30 миллиграммов брома, пары которого очень токсичны.



В связи с произошедшим ЧП было принято решение эвакуировать всех находящихся в здании школы учеников и персонал учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал.



По информации Интерфакса, в настоящее время на место происшествия должны прибыть специалисты, которые утилизируют это химическое вещество.