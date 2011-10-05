Аэропорты Барнаула, Новосибирска и Томска не принимают рейсы из-за тумана

Аэропорты Барнаула, Новосибирска и Томска не работают сегодня из-за густого тумана. По данным новосибирского зонального авиаметеорологического центра, видимость составляет всего 25 метров. Задержаны более десятка авиарейсов.

Из-за плохой погоды в этих сибирских городах проблемы возникли у пассажиров, вылетающих из Москвы, Хабаровска, Норильска, Краснодара и Кызыла.

Часть самолётов отправляют на посадку в Новокузнецк и Красноярск. В Барнауле из-за плохой видимости также задержаны вылеты рейсов в Москву.