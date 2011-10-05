В Москве неизвестные подожгли три автомобиля

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что на юге столицы неизвестные подожгли три автомобиля, два из которых сгорели полностью, еще один - частично.



По словам сотрудника правоохранительных органов, накануне около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании машин на Черноморском бульваре около дома 4 в столичном районе Нагорное.



Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что причиной пожара автомобилей стал поджог, а первым из них загорелся кроссовер Honda CR-V, принадлежавший жителю Подмосковья, затем огонь перекинулся на внедорожник Hyundai IX-35, а затем - на внедорожник Mitsubishi Pajero. Как передает Интерфакс, в результате пожара две первых машины выгорели полностью, а третья пострадала частично.