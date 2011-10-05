Три актера погибли в ДТП на 688 км трассы Волгоград-Москва

В Волгоградской области на 688 км трассы Волгоград-Москва в Новоаннинском районе во вторник произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Жигули" четвертой модели с грузовиком МАН. В результае ДТП погибли три человека - актеры "Казачьего театра" и театра "Прованс".

Представитель регионального ГИБДД сообщил, что водитель автомобиля "ВАЗ-2104" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Как передает БалтИнфо, погибли три человека - водитель "четверки" и два пассажира" - актеры "Казачьего театра" и театра "Прованс" – Елена Черных, Валентина Юдина и Александр Егоров.