На юге Израиля 19-летнего российского туриста насмерть задавило скалой

В Израиле во вторник трагически погиб 19-летний турист из России, отклонившись от маршрута прогулки по Нахаль-Мишмар возле Эйн-Геди. Молодой человек задел скалу, обломок которой обрушился на него и придавил.

Спасатели из Айн Геди и вертолет с врачами ЦАХАЛа быстро прибыли к месту происшествия, но могли лишь констатировать смерть туриста в результате полученных ранений.

Молодой человек приехал в Израиль в рамках проекта Еврейского агентства (Сохнут), сообщает ZMAN.com

Полиция проводит расследование трагического инцидента, однако, по первоначальным сведениям, никаких нарушений со стороны организаторов экскурсии не выявлено.