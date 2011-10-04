Полиция предлагает убийце Андрея Урюпина прийти в ОВД Подольска

2 октября около 03:00 ночи у входа в ТРК «Остров сокровищ» Подольска Московской области произошел конфликт между 18-летним Андреем Урюпиным и 22-летним местными жителями. По предварительной версии, ссора возникла из-за желания одного из посетителей пройти в помещение ТРК «Остров сокровищ» без очереди, - рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Евгений Гильдеев.

"После того, как завязалась потасовка, к драке присоединились еще несколько человек. Когда число дерущихся стало не равным, один из обороняющихся нанес колото-резаное ранение грудной клетки 18-летнему местному жителю", - уточнил Гильдеев. Также был ранен 19-летний знакомый потерпевшего Урюпина. Обоим пострадавшим оказывалась медицинская помощь, но 18-летний житель Подольска скончался.

По данному факту Следственным комитетом РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - убийство.

"В настоящий момент личность нападавшего установлена, также изъяты записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие его причастность к совершению преступления, его задержание всего лишь дело времени", продолжил Евгений Гильдеев. "Мы предлагаем подозреваемому добровольно прийти в органы внутренних дел для выяснения полной картины произошедшего", - подчеркнул полковник полиции Евгений Гильдеев.

На поиски злоумышленника ориентирован весь оперативный состав МУ МВД России «Подольское», а также оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области.