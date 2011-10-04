В Могадишо - столице африканского государства Сомали днем во вторник прогремел мощный взрыв, который унес жизни, по последним данным, до 100 человек. Еще около 50 жителей города получили ранения.

Уточняется, что взрывное устройство сработало возле комплекса правительственных учреждений, в который входят резиденция премьер-министра и Министерство иностранных дел Сомали. По предварительным данным, бомба находилась в автомобиле, который подъехал к КПП.

Ответственность за теракт взяла на себя местная исламистская группировка "Аш-Шабаб", сомалийское крыло "Аль-Каиды", передает BBC.

Напомним, в августе 2011г. Сомали, согласно рейтингу Maplecroft, из-за огромного количества радикальных исламистских группировок, связанных с "Аль-Каидой", признана самым опасным государством планеты с точки зрения терактов.

Россия в этом списке оказалась на 14-м месте.