Продолжаются поиски студентки МГУ Ирины Артемовой, пропавшей 13 сентября

В Москве полиция продолжает розыск студентки исторического факультета МГУ Ирины Артёмовой. Начальник управления уголовного розыска столичного ГУ МВД Олег Баранов сообщил сообщил о многочисленных звонках с информацией о возможном месте нахождения пропавшей , отрабатывается несколько версий, но пока девушка не найдена.

Уголовный розыск отрабатывает ряд версий и лиц, которые могут быть причастны к исчезновению Ирины Артёмовой.

Напомним, Ирина Артёмова пропала вечером 13 сентября. В этот день она отрабатывала индивидуальные занятия по физкультуре. Около 18 часов студентка сообщила по телефону близким, что она вышла из спортивного зала университета на Ленинских горах и собирается ехать домой. После этого она перестала отвечать на звонки и никто из родных, друзей и знакомых её больше не видел.

На прошлой неделе по факту исчезновения Ирины Артёмовой было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Такая статья значительно расширяет полномочия оперативников.



В поисках Ирины Артёмовой задействованы не только сотрудники правоохранительных органов, но и более 700 добровольцев - волонтёры сообщества “Поиск детей” и поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”. Информацция о пропаже Ирины Артёмовой распространена в Интернете, по городу расклеены многочисленные листовки.



Поиски девушки продолжаются, родные, знакомые и даже незнакомые люди не теряют надежды найти ее живой.



Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ирины, просьба сообщить по телефонам: 8-929-678-17-40 (координатор поисков отряда "Лиза Алерт"), (495) 646-86-39 или 02.



Звонки также принимают близкие пропавшей: 8-909-160-21-61 (Юра); 8-916-860-84-38 (Юля); 8-926-839-08-58 (Борис); 8-909-645-71-36 (Ксюша). Также сбор информации осуществляется по электронным адресам: 6opucxoff@rambler.ru и boris@mosreklama.net.