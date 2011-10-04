Болгария: внук цыганского барона, машиной которого убили Ангела, сдался властям

Прокуратура болгарского города Асеновград предъявила обвинение в угрозе убийством внуку цыганского барона Кирила Рашкова, который носит такие же имя и фамилию, передает во вторник Болгарское национальное радио (БНР).

По версии следствия Рашков-младший 23 сентября угрожал расправой 19-летнему жителю села Катуница Ангелу Петрову. Через несколько минут после того, как последний получил угрозы в свой адрес, его насмерть сбил автомобиль, которым управлял один из приближенных цыганского барона Рашкова, сообщил официальный представитель ведомства Галин Гаврилов.

Инцидент в Катунице спровоцировал массовые антицыганские выступления, прокатившиеся по многим городам Болгарии.

Рашков задержан на 72 часа, этот срок начинается с вечера понедельника, когда внук цыганского барона сдался полиции. До этого он был объявлен в общенациональный розыск.

"В течение 72 часов будут исследованы доказательства на предмет того, имеет ли смысл изменять обвиняемому меру пресечения с "содержания под стражей" (на более мягкую), есть ли опасность того, что он скроется или совершит другое преступление", - заявил Гаврилов.

В настоящий момент сам барон Рашков, известный также как "царь Киро", находится под стражей. Его подозревают в угрозе убийством жителям Катуницы Иване Петровой и Веселину Христову, а также в уклонении от уплаты налогов.