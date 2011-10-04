Известный американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос во вторник выступил с поддержкой массовых протестов против "убийства американской мечты". Он призвал людей не вкладывать деньги в банки.

Джордж Сорос поддерживает протесты против Уолл-стрит и понимает недовольство налогоплательщиков, которые не хотят оплачивать ошибки банков при кредитовании, а также непомерные бонусы руководства финансовых учреждений, которые они при этих ошибках все равно получают, сообщает BBC.

Напомним, полиция Нью-Йорка 1 октября разогнала демонстрацию протеста против бедности и господства банков, задержав более 700 человек. Всего в акции "Оккупируем Уолл-стрит!" участвовало около 1500 демонстрантов.