США: Сорос поддержал "оккупантов Уолл-стрита" в войне против господства банков
4 октября 2011, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Известный американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос во вторник выступил с поддержкой массовых протестов против "убийства американской мечты". Он призвал людей не вкладывать деньги в банки.
Джордж Сорос поддерживает протесты против Уолл-стрит и понимает недовольство налогоплательщиков, которые не хотят оплачивать ошибки банков при кредитовании, а также непомерные бонусы руководства финансовых учреждений, которые они при этих ошибках все равно получают, сообщает BBC.
Напомним, полиция Нью-Йорка 1 октября разогнала демонстрацию протеста против бедности и господства банков, задержав более 700 человек. Всего в акции "Оккупируем Уолл-стрит!" участвовало около 1500 демонстрантов.