Участковый опросил свидетелей смерти экс-вице-президента ЮКОСа Алексаняна

Участковый уполномоченный опросил свидетелей и осмотрел место происшествия, где накануне скончался после продолжительной болезни экс-вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян.

Официальный представитель ГУМВД РФ по Московской области Евгений Гильдеев сообщил, что по законодательству, на место вызывается участковый уполномоченный, который проводит осмотр места происшествия и опрос свидетелей. По словам Гильдеева, в ближайшие два дня материалы будут направлены в прокуратуру. Представитель подмосковной полиции подчеркнул, что это стандартная процедура при работе на подобных случаях, передает РИА Новости.

Похороны Василия Алексаняна, по предварительным данным, состоятся в четверг, 6 октября. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Место и время похорон пока не определено.

"АН" сообщали, что 39-летний Василий Алексанян скончался в понедельник в Подмосковье. Бывший вице-президент ЮКОСа был арестован в 2006 году по обвинению в хищении совместно с другими высокопоставленными менеджерами ЮКОСа имущества "Томскнефти", а также акций нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний ВНК. Алексанян 2,5 лет провел в заключении.

В связи с ухудшением состояния здоровья (ранее сообщалось, что у Алексаняна СПИДом и онкология) адвокаты требовали изменить меру пресечения, а экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский объявлял голодовку в поддержку Алексаняна и требовал его перевода в гражданское медицинское учреждение. Но срок заключения был продлен. 8 февраля 2008 года бывшего топ-менеджера нефтяной компании перевели из "Матросской тишины" в онкологическую клинику.



Мосгорсуд 8 декабря 2008 года освободил Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей.



Летом 2010 года суд прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности, не установив и не опровергнув виновность подсудимого.