//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Москве на территории театра Дурова произошел пожар

4 октября 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на территории театра Дурова произошел пожар

Начальник пресс-службы столичного Управления МЧС РФ Евгений Бобылев сообщил, что в Москве на территории театра Дурова произошел пожар.

Евгений Бобылев рассказал, что "возгорание возникло в одноэтажном здании рядом с театром на улице Дурова, 2". По его словам, площадь пожара не превышает 10 кв метров.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет, передает ИТАР-ТАСС.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

СБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме выступили за запрет на работу иностранным водителям без российских прав и гражданства РФ. Предложение подготовил комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству.

//В мире

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в процессе встречи со своим коллегой из Турции Реджелом Эрдоганом предложил Анкаре принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

//В мире

Киев: у Украины нет задолженности перед СНГ

Киев: у Украины нет задолженности перед СНГ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар утром в четверг, 8 августа, сообщил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).

//Экономика

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Министерстве финансов России предложили определить функции федеральных органов власти, чтобы избавиться от возможных дублирований, а также оптимизировать работу системы.

//В мире

Кличко не намерен уступать пост мэра Киева

Кличко не намерен уступать пост мэра Киева

Нынешний мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о своем решении баллотироваться на второй срок, если власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским сместят его с должности.

//Новости СМИ2

//Туризм

Российские туристы переключились с Грузии на Армению

Российские туристы переключились с Грузии на Армению

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, как изменились предпочтения путешественников после запрета прямых перелетов в Грузию. Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия в августе 2019 года.

//Здоровье

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Медицинские специалисты обозначили скрытые симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Данному вопросу посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Дочь Василия Шукшина переживает, как бы наследие отца не досталось Алибасову

Дочь Василия Шукшина переживает, как бы наследие отца не досталось Алибасову

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и советского писателя Василия Шукшина Ольга заявила, что всячески пытается уговорить мать составить завещание. По её словам, права на творческое наследие Шукшина не должны достаться «гоп-компании» во главе с Алибасовым.

//Шоу-бизнес

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса Мила Йовович скоро станет матерью в третий раз

43-летняя актриса с русскими корнями Мила Йовович в скором времени станет матерью в третий раз. Артистка и ее супруг – режиссер Пол Андерсон – воспитывают двух дочерей, которых зовут Эвер и Дашиэл.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Днем в четверг, 8 августа, вертолет Московского авиационного центра экстренно эвакуировал в медучреждение ребенка, который на электросамокате врезался в автомобиль на территории Новой Москвы.

//Здоровье

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Специалисты, работающие в области здравоохранения, перечислили симптомы, которые проявляются за несколько недель до инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в сети.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 миллионов рублей против производителя средства для чистки труб "Крот" (компании "АМС Медиа"), а также гипермаркета "Ашан".

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Телеведущая Оксана Федорова покорила подписчиков своими снимками в наряде пастельных цветов. Фотографии, о которых идет речь, были опубликованы на страничке бывшей модели днем в четверг, 8 августа.

//Интервью

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за… она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!»

//В мире

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в Гималайских горах. К такому заключению пришли сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, пишут отечественные интернет-СМИ.

//Происшествия

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения

Пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения

Пьяного пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения и нападения на сотрудника полиции. Об этом заявили сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

//Общество

В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма

В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма

Жителям Германии не следует посещать неконтролируемые правительством Украины территории Донбасса, а также Крымского полуострова. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

//Спорт

Футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам

Футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам

В четверг, 8 августа, стало известно, что футболист Дмитрий Тарасов погасил миллионный долг по алиментам. Согласно последней информации, спортсмен должен был бывшей супруге около 7 миллионов рублей.

//В мире

МИД Турции: США пообещали вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

МИД Турции: США пообещали вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Анкара планирует провести новую военную операцию.

//В мире

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

В четверг, 8 августа, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

//Здоровье

Специалист рассказала о снижении заболеваемости гепатитом в Москве

Специалист рассказала о снижении заболеваемости гепатитом в Москве

Врач Елена Нурмухаметова рассказала, каких успехов достигла столица в лечении гепатита. Она отметила, что в Москве в 2018 году хронический вирусный гепатит В был выявлен у 1,5 тысяч человек, а С – почти у 7 тысяч.

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Появился гороскоп для знаков, которые могут в августе получить помощь от Вселенной

Люди, рожденные под знаками Тельца, Весов и Водолея, могут получить в текущем месяце помощь от Вселенной. Об этом рассказывается в гороскопе, появившемся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Общество

Эксперты рассказали, что россияне предпочитают покупать через Интернет

Эксперты рассказали, что россияне предпочитают покупать через Интернет

С каждым днём всё больше и больше россиян признают прелесть онлайн-покупок. Особенно такой вид шоппинга приходится по душе тем, кто из-за высокого темпа жизни не может уделить время на поход по магазинам.

//Общество

Москвичам пообещали 25 градусов тепла на следующей неделе

Москвичам пообещали 25 градусов тепла на следующей неделе

Синоптики сообщили, что погода в конце текущей недели в Москве будет дождливой и прохладной. Предполагается, однако, что уже в грядущий вторник в столицу вернется долгожданное летнее тепло.

//Общество

На улицах Москвы запустили 5G

На улицах Москвы запустили 5G

В Москве на Тверской улице запущена первая в стране пилотная зона с сетью 5G. Специалисты отмечают, что сеть нового поколения заметно отличается скоростью, качеством соединения и емкостью.

//Общество

Москвичам советуют избегать стрессов и управления автомобилем из-за скачков давления

Москвичам советуют избегать стрессов и управления автомобилем из-за скачков давления

Медики сегодня днем дали несколько советов жителям Москвы и гостям столицы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые могут возникнуть в четверг, 8 августа, и пятницу, 9 августа.

//В мире

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

В СМИ раскрыли детали вероятного «хитрого плана» Зеленского по налаживанию отношений с властями России

У украинского президента Владимира Зеленского есть «хитрый план» по налаживанию отношений с властями России. Такое предположение рассмотрено в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Российской телеведущей Ларисе Вербицкой 59 лет, однако при взгляде на неё это кажется невозможным. Ей удалось сохранить молодость не только духа, но и тела. Недавно звезда поделилась с подписчиками несколькими секретами.

//Здоровье

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Медики из Гарварда провели масштабное исследование и установили, кому не следует пить больше одной чашки кофе в день. Ученые уже долгое время спорят о пользе и вреде данного ароматного напитка.

//Экономика

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ составит от 5 млрд до 10 млрд долларов. Согласно последней информации осведомленных источников, данная сумма будет зависеть от ее сроков.

//Происшествия

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог Илья Шабшин сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, которая более суток вынуждена была рычать на медведя, чтобы отпугнуть его. Пожилая дама увязла в глине и не могла сдвинуться с места.

//Общество

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Сегодня сферы, где россияне впереди планеты всей, сместились: от учёных и художников к каскадёрам и порноактёрам. Конечно, пропаганда творит чудеса, но достижения в Параолимпиаде, компьютерных играх и бандитских разборках вряд ли заменят хотя бы одну Нобелевскую премию.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

В четверг стало известно, что фешн-директора ЦУМа Аллу Вербер похоронят в Канаде. Ранее сообщалось, что 61-летней бизнесвумен внезапно стало плохо во время отпуска, у нее случился инфаркт.

//Политика

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила работу посла США в России Джона Хантсмана, который недавно заявил о своём решении оставить должность.

//Происшествия

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

В воинской части под Архангельском произошёл пожар, сообщается о нескольких погибших и раненных. Происшествие случилось на плавучем понтоне на полигоне недалеко от Ненокса на побережье Двинской губы.

//Происшествия

СМИ: два человека погибли при взрыве в воинской части под Архангельском

СМИ: два человека погибли при взрыве в воинской части под Архангельском

Два человека погибли и пятнадцать получили ранения при взрыве в воинской части под Архангельском. Соответствующую информацию предоставил днем в четверг источник в силовых структурах региона.

//Общество

Византийские грабли

Византийские грабли

28 июля страна праздновала день крещения Руси. Но в истории православия произошло знаменательное событие – в 2018 году с благословения Константинопольского патриарха Варфоломея УПЦ отделилась и стала независимой от РПЦ. История крещения Руси представляется теперь в несколько ином свете.

//В мире

Поклонская заявила, что Анкаре придется признать выбор крымчан

Поклонская заявила, что Анкаре придется признать выбор крымчан

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская в четверг, 8 августа, заявила, что руководству Турции рано или поздно придется признать выбор крымчан о воссоединении полуострова с Россией.

//Новости МирТесен

//В мире

Выявлен предполагаемый предвестник конфликта между США и Россией в XXI веке

Выявлен предполагаемый предвестник конфликта между США и Россией в XXI веке

Борьба вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» является предвестником конфликта между США и Россией в XXI столетии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

//Спорт

Агент Абрамов: Возвращение Газзаева может быть политическим решением

Агент Абрамов: Возвращение Газзаева может быть политическим решением

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, прекративший тренерскую деятельность шесть лет назад, заявил, что хочет к ней вернуться. Это решение еженедельнику «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.

//Интервью

Латвийский хоккеист Родриго Аболс стал мужем!

Латвийский хоккеист Родриго Аболс стал мужем!

Нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс связал себя «узами Гименея» с очаровательной Паулой. Дебютант НХЛ в составе «Флорида Пантерз» женился! Специально для «Аргументы Недели» Родриго рассказал о своем счастье.

//Экономика

В России подорожал хлеб

В России подорожал хлеб

В Росстате заметили, что за семь месяцев текущего года в России увеличилась цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Эксперты сравнили нынешние цены с ценами за аналогичный период в прошлом году.

//Здоровье

Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты

Семь простых советов для здоровья сердца подсказали специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения посоветовали семь простых советов, помогающих укрепить сердце. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали мировым трендом

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали мировым трендом

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали всемирным трендом. Отмечается, что модницы в разных странах приходят в салоны и просят сделать им обрамление глаз "как у жены принца Гарри".

//В мире

Почему всё-таки США и Россия отменили ядерный договор?

Почему всё-таки США и Россия отменили ядерный договор?

2 августа 2019 года после тяжёлой и продолжительной болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Здоровье

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала, какие продукты могут помочь сохранить зрение при регулярных стрессах и постоянной работе с компьютерами, планшетами и смартфонами.

//Наука

На Украине нашли торговый центр эпохи неолита

На Украине нашли торговый центр эпохи неолита

Украинские археологи нашли в одесской области факторию, где собирались торговцы. Сегодня примерно так выглядят современные торговые центры.

//В мире

Туристов будут штрафовать за сидение на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Туристов будут штрафовать за сидение на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме. Согласно последней информации городской полиции, за нарушение данного предписания путешественников обяжут выплачивать штраф.

//В мире

В ДНР раскрыли возможное будущее Донбасса при президенте Украины Зеленском

В ДНР раскрыли возможное будущее Донбасса при президенте Украины Зеленском

Украинский политолог Денис Гаевский рассказал, какое будущее ждет Донбасс при президенте Владимире Зеленском. Точка зрения эксперта приведена в заметке, опубликованной в российской блогосфере.

//Общество

Кошку какой породы лучше выбрать семье с ребенком?

Кошку какой породы лучше выбрать семье с ребенком?

Президент клуба любителей кошек Людмила Макарова в Международный день кошек посоветовала родителям, питомца какой породы можно завести ребёнку, чтобы и малышу, и пушистому домашнему любимцу было комфортно.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
2

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
3

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
4

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах
5

Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры