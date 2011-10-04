Начальник пресс-службы столичного Управления МЧС РФ Евгений Бобылев сообщил, что в Москве на территории театра Дурова произошел пожар.



Евгений Бобылев рассказал, что "возгорание возникло в одноэтажном здании рядом с театром на улице Дурова, 2". По его словам, площадь пожара не превышает 10 кв метров.



В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет, передает ИТАР-ТАСС.