В понедельник в Интернете появились сообщения об убийстве в Подольске болельщика московского ЦСКА: по данным блоггеров, 1 октября в Подольске был убит местный житель Андрей Урюпин, который являлся болельщиком ЦСКА.

По версии пользователей Интернета, Урюпин скончался в результате двух ножевых ранений в область сердца в ходе драки, завязавшейся между компанией молодых людей и уроженцами Дагестана. В сообщениях указывается, что помимо Урюпина три ножевых ранения в область спины и руки получил его приятель, который в настоящее время находится в больнице.

В Следственном Комитете РФ подтверждают, что 2 октября примерно в 3 часа неизвестный мужчина, находясь около входа в торгово-развлекательный комплекс города Подольска, нанес одно ранение грудной клетки 18-летнему местному жителю, а также три непроникающих резаных ранения его 19-летнему знакомому: потерпевшие были госпитализированы с местную больницу, где 18-летний молодой человек скончался, уточняют в СК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Конфликт между погибшим и напавшим, как считает следствие, произошел на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из-за очереди в торгово-развлекательный центр.