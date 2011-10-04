В Москве налетчицы ограбили сотрудницу полиции

На юго-востоке Москвы злоумышленницы ограбили сотрудницу полиции: инспектора по делам несовершеннолетних.

Ограбление женщины-полицейского, по данным источника в ГУ МВД РФ по Москве, произошло еще вечером 2 октября, но потерпевшая обратилась в полицию только спустя сутки.

Старший лейтенант полиции в воскресенье вечером находилась на улице Петра Романова и была в гражданской одежде. Две девушки отобрали у потерпевшей мобильный телефон, золотую цепочку, а также служебное и водительское удостоверение. После этого преступницы скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).