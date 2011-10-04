Вице-мэр города Переславль-Залесский и его супруга подверглись нападению

В правоохранительных органах Ярославской области сообщили, что в Переславле-Залесском вице-мэр города и его жена подверглись нападению - их избили во время ограбления.



Сотрудник полиции рассказал: "Двое неизвестных напали на чиновников в подъезде дома и избили их бейсбольными битами. Преступники забрали у них сумку с мобильным телефоном и скрылись".



Вице-мэр, который курирует сферу ЖКХ в городе, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Его жене, являющейся начальником отдела городской администрации, оказана медицинская помощь.



В настоящее время по факту избиения и ограбления чиновников возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ - "разбой".