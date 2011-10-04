Массовая драка произошла в Тюмени, погиб человек

Накануне на территории овощного рынка "Кольцо" по улице Московский тракт города Тюмени между работником рынка и водителем-дальнобойщиком в помещении бильярдной произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, предварительно установило следствие.

К выяснению отношений присоединились еще несколько человек. В результате перестрелки один работник рынка получил смертельное ранение и скончался в больнице, двое потерпевших находятся в реанимации.

Отметим, что на месте происшествия обнаружен арсенал оружия: два охотничьих карабина "Сайга" и "Вепрь", травматический пистолет и три ножа.