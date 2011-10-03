Руководство НАТО обеспокоено исчезновением 10 тысяч ракет "земля - воздух" в Ливии, заявил в понедельник генсекретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, подчеркнув, что обеспечение охраны складов не входит в его компетенцию.

"Конечно, если склады с оружием не контролируются и не охраняются должным образом, это повод для беспокойства, - сказал Расмуссен. - Однако это задача Национального переходного совета - обеспечивать охрану военных складов в Ливии" .

В ходе выступления в Брюсселе 3 октября Расмуссен заявил также, что альянс близок к завершению операции "Объединенный защитник".

Напомним, глава объединенного командования ВС США в Африке генерал Картер Хэм сообщил в минувшую субботу, что задачи военной операции НАТО в Ливии выполнены "в значительной степени" и не исключил, что альянс может начать сворачивать операцию уже на следующей неделе. При этом Хэм уточнил, что ко времени завершения операции НАТО войска ПНС Ливии должны твердо удерживать основные населенные пункты страны.

Ожидается, что американские военные представят в Брюсселе руководству НАТО свою оценку ситуации в Ливии в конце этой недели.