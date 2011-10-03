Московский банк "Авангард" заявил в понедельник, что оплатил все расходы по транспортировке тел погибших и организации похорон четырех граждан Молдавии, погибших 19 сентября в результате ДТП на домодедовской трассе.

22 сентября состоялась личная встреча водителей, совершивших ДТП на домодедовской трассе, с родственниками погибших, сообщил 3 октября начальник пресс-службы банка "Авангард" Георгий Шахназарянц: "Были высказаны глубокие соболезнования родным и близким погибших Леонида Марандича, Василе Фуркулице, Юрия Хынку, Ивана Мыцу".

"Все финансовые расходы по организации транспортировки тел погибших на родину и похорон, которые состоялись 25 сентября в селе Киштелница (Молдова), взял на себя банк "Авангард", сотрудниками которого являются водители, - подчеркнул Шахназарянц. - Банк также оказал каждой семье материальную помощь в размере 3 млн рублей, которая была выплачена 22 и 23 сентября".

Ранее Конгресс молдавских диаспор заявил, что транспортировка тел из Москвы в Молдавию была осуществлена за счет средств, заработанных погибшими в России, сообщает радио "Маяк". Кроме того, согласно заявлению конгресса, по данным на 29 сентября, семьи, потерявшие кормильцев так и не получили материальной помощи, оказанной им банком.