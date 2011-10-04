В Петербурге пятиклассник выбросился с 10 этажа

В Петербурге выбросился из окна дома на Мартыновской улице учащийся пятого класса.

Выяснилось, что мальчик воспитывался в неполной семье. В момент трагедии дома находилась бабушка. Перед тем как покончить с собой и выпрыгнуть из окна 10 этажа, ребенок написал записку со словом «Прости», - сообщило агентство БалтИнфо.

Как уточнило другое информагентство, «ребенок рос в неполной, но социальной семье: его воспитывали бабушка, дедушка и мама, также в семье есть младший ребенок».

По первоначальной версии, в последнее время подросток был обеспокоен из-за плохой учебы, так как по итогам месяца получил несколько неудовлетворительных оценок. Если эта версия подтвердится, то следствие будет также работать и в лицее № 40, где учился погибший.