В Москве полиция опровергла взрыв бомбы в городском автобусе

Московская полиция опровергла сообщения о взрыве бомбы в пассажирском автобусе. По предварительным данным, в 17.53 произошел взрыв в районе заднего колеса, предположительно, аккумуляторной батареи.

Ранее сообщалось, что от взрыва бомбы в автобусе в районе дома № 8/1 по Неманскому проезду пострадал один человек. В полиции уточнили, что пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами кислотой. Представитель УВД Северо-Западного округа столицы сообщил, что аккумуляторную батарею разорвало в моторном отсеке автобуса, в результате чего один человек получил травмы осколками пластиковой обшивки и небольшие ожоги, передает РИА Новости.



Пострадавшего госпитализировали в институт Склифосовского.