Взрыв в английском индустриальном парке: 8 раненых, под завалами остаются люди

В Великобритании по меньшей мере 8 человек пострадали в результате мощного промышленного взрыва, прогремевшего в понедельник в индустриальном парке "Хоббс" возле деревни Ньючепл в английском графстве Суррей.

На место происшествия прибыли многочисленные пожарные бригады, кареты скорой помощи и вертолеты национальной службы здравоохранения. В настоящий момент медики оказывают раненым помощь.

По неподтвержденным данным, четыре человека могли пропасть без вести, а под завалами еще могут оставаться люди, сообщает радио "Маяк".

Согласно неофициальной информации, предоставленной местными жителями, произошло три взрыва химических реагентов.