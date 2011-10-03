Взрыв в английском индустриальном парке: 8 раненых, под завалами остаются люди
3 октября 2011, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании по меньшей мере 8 человек пострадали в результате мощного промышленного взрыва, прогремевшего в понедельник в индустриальном парке "Хоббс" возле деревни Ньючепл в английском графстве Суррей.
На место происшествия прибыли многочисленные пожарные бригады, кареты скорой помощи и вертолеты национальной службы здравоохранения. В настоящий момент медики оказывают раненым помощь.
По неподтвержденным данным, четыре человека могли пропасть без вести, а под завалами еще могут оставаться люди, сообщает радио "Маяк".
Согласно неофициальной информации, предоставленной местными жителями, произошло три взрыва химических реагентов.