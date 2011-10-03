В Москве в городском автобусе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Москве в понедельник взрыв прогремел в городском пассажирском автобусе, следовавшем по Неманскому проезду, в районе дома № 8 корпус 1 в Строгино. В результате взрыва пострадал один человек.

Мужчина 1964 года рождения получил баротравму (травму органа слуха), передает РИА Новости. В салоне автобуса оказалась повреждена обшивка. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. На месте ЧП работает полиция.