СКР не подтверждает информацию о похищении предполагаемого убийцы Буданова

Следственный комитет РФ не подтверждает информацию о похищении предполагаемого убийцы полковника Юрия Буданова Магомеда Сулейманова. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что у следствия нет информации о том, что по факту похищения и незаконного лишения свободы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в убийстве Буданова, проводится доследственная проверка.

Как передает Интерфакс, представитель СКР рекомендовал обратиться за комментариями к тем, что такую информацию распространяет.

"АН" сообщали, что 26 августа Пресненский суд Москвы санкционировал арест Магомеда Сулейманова, обвиняемого по делу об убийстве полковника Юрия Буданова. Согласно постановлению суда, Сулейманову выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября 2011 года.

Сулейманов обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).



Полковник Юрий Буданов застрелен 10 июня 2011 года в Москве на Комсомольском проспекте, около дома № 38/16.

Юрий Буданов был осужден на 10 лет за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой в 2000 году. В декабре 2008 года стало известно об условно-досрочном освобождении бывшего полковника Буданова.