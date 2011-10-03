По делу о перестрелке на заводе в Иркутской области задержаны несколько человек

В Иркутской области задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек на территории завода в городе Зима. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 2 октября на территории бывшего завода железобетонных изделий, где сейчас располагается цех по переработки древесины, собрались две группы мужчин, и в ходе выяснения отношений между ними произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами перестрелки стали четыре человека. Ранены трое. Расследование инцидента продолжается.