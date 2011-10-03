Астахов: разобраться, как получилось, что собаки растерзали малыша в Кузбасе!

Контроль за содержанием собак бойцовских пород нужно ужесточать. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в понедельник потребовал пересмотра федерального законодательства в этой сфере.

Формальным поводом для этого заявления стала кошмарная гибель годовалого ребенка и его 45-летней бабушки в Кемеровской области в субботу.

Губернатор Кузбасса ранее также заявил, что уже давно назрела необходимость пересмотра законодательства о содержании собак бойцовских пород. Аман Тулеев предлагает ужесточить меры ответственности их владельцев в случае нападения их питомцев на людей, вплоть до уголовной ответственности.

"В ряде стран бойцовские породы вообще запрещены. Почему бы нам не пойти по этому пути? Ведь оружие у нас запрещено. А бойцовская собака - это фактически тоже самое оружие. Чтобы завести такую собаку, человек должен получить специальное разрешение, пройти серьезную проверку", - подчеркнул губернатор

Аман Тулеев уже взял под личный контроль расследование обстоятельств трагедии в Майзасе

Павел Астахов также потребовал в понедельник тщательного расследования этого дела, сообщается на сайте омбудсмена.



Напомним, 1 октября в поселке Майзас города Междуреченска в одном из частных домов ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых, близко подошел к двум собакам бойцовских пород - стаффордширскому терьеру и питбультерьеру, которые загрызли его насмерть. Обнаружив тело ребенка, его бабушка покончила с собой.

По распоряжению губернатора Кемеровской области родителям ребенка будет оказана материальная помощь.