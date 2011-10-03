Лесные пожары в Забайкалье: введен режим ЧС

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Равиль Гениатулин. В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка.



Пожары возникают в большинстве муниципальных районов, передает РБК. При этом наиболее неблагоприятная обстановка складывается на западе региона - в Хилокском и Петровско-Забайкальском районах. В настоящее время в пяти районах зафиксировано 12 лесных пожаров на общей площади 758 га.