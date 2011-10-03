Во двор московской мэрии бросили гранату для пейнтбола

В Москве мужчина бросил гранату с краской для игры в пейнтбол во двор здания мэрии города на Тверской улице. Инцидент произошел в воскресенье. Хулигана задержали сотрудники полиции.



Задержанный - 19-летний молодой человек, передает РИА «Новости». О мотивах поступка ничего не сообщается. Согласно законодательству, задержанному грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток.