В Москве сотрудник полиции застрелился из травматики

В Москве сотрудник полиции покончил с собой, выстрелив в висок из траматики. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 октября. В момент инцидента старший лейтенант полиции Брежнев находился не при исполнении.

Находясь в кругу своих друзей, старший лейтенант выстрелил себе в висок. В тяжёлом состоянии раненый был доставлен в одну из столичных клиник. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.