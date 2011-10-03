В Дагестане совершен теракт, погибли два сотрудника полиции - дознаватель и сотрудник патрульно-постовой службы, которые ехали в полицейском автомобиле "Газель".



Взрыв произошел в Кизил-Юрте в то время, когда полицейская "Газель" затормозила перед так называемым "лежачим полицейским". По некоторым данным, взорвался стоявший на обочине автомобиль ВАЗ шестой модели, по другим данным, полицейскую "Газель" протаранил смертник на автомобиле ВАЗ после чего оба автомобиля загорелись.



По последним данным, мощность взрыва составляла около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, об этом сообщает Россия-24.