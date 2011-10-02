В город Зима выехали представители Следственного Комитета

В город Зима Иркутской области выехали представители СК и группа следователей-криминалистов в связи с тем, что 2 октября в результате перестрелки были убиты четверо и ранены трое человек.

По данным СК, на территории бывшего завода собрались две группы мужчин и в ходе выяснения отношений между ними произошел конфликт, который перерос в перестрелку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).



В настоящий момент потерпевшие с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.



На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты следственного управления СК России по Иркутской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.