Четыре человека убиты в перестрелке под Иркутском

В перестрелке, произошедшей в воскресенье 2 октября на территории пилорамы в городе Зима Иркутской области, погибли четыре человека, трое госпитализированы, сообщает Следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Инцидент, по данным СК, произошел на территории бывшего завода железобетонных изделий, где сейчас располагается пилорама.

В ходе выяснения отношений между двумя группами мужчин произошел конфликт, переросший в перестрелку, сотрудники полиции ведут розыск предполагаемых преступников. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство.