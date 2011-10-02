30 националистов привлечены к ответственности за попытку прошествовать к Путину

Около 30 националистов, задержанных накануне, привлечены к административной ответственности. В субботу представителей "Движения против нелегальной миграции" во время шествия потянуло "налево" - к Дому правительства.

Вначале националисты провели в Москве санкционированную акцию. Около 300 человек, среди которых - представители запрещенного "Движения против нелегальной миграции" приняли участие в митинге и шествии, посвященном памяти жертв этнической преступности и защите конституционных прав граждан.

И так траурное настроение националистов было омрачено проведением тут же, на Чистых прудах, акции секс-меньшинств. Первые пытались выразить своё неудовольствие, но им помешала полиция. Правоохранники изъяли у задержанных гомофобов несколько килограммов помидоров и пейнтбольную винтовку-маркер.

Маршрут шествия националистов, которое началось сразу после митинга, был согласовано с властями: и от дома 15 по набережной Тараса Шевченко до Radisson Royal Hotel.

Однако после завершения официального мероприятия часть собравшихся двинулась к Дому правительства по несогласованному маршруту. Полиция шествие разогнала, особо настырных задержала.

Задержанные, по сообщению столичных правоохранников, привлечены к административной ответственности, форма и размер санкций не уточняется.