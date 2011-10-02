Умер капитан катера, покалеченный винтами сухогруза "Юникс" при столкновении
2 октября 2011, 14:02 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Во Владивостоке накануне скончался Владимир Прибок - хозяин катера "Маяк", затонувшего после столкновения с сухогрузом. Тогда 11 человек оказались за бортом, один - погиб, капитан попал под винты судна.
Инцидент произошел 18 сентября в районе 47-го причала бухты Золотой Рог.
В результате столкновения лодки с сухогрузом, прогулочный катер ушел под воду, а у сухогруза осталась только вмятина на носу.
Как сообщали Аргументы.ру, в результате происшествия погиб известный тренер по боксу - председатель тренерского совета Федерации бокса Приморского края Вадим Откидач. Еще одни пассажир был госпитализирован, остальные отделались шоком.
Капитан катера, его владелец Владимир Прибок был доставлен в реанимационное отделении владивостоской ГКБ № 2. с тяжелой черепно-мозговой травмой и деформацией грудной клетки. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Все это время он находился в коме, 1 октября умер.
Виновным в аварии Следственное управление СКРФ по региону считает именно скончавшегося капитана катера. Следствие обладает доказательствами его вины. Сотрудник таможни Алексей Кучерук, у которого в момент катастрофы в руках оказался фотоаппарат, успел снять детально всю происходящую в бухте Золотой Рог трагедию "Маяка".
По факту столкновения транспортная, как пишет KM.RU, прокуратура уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщил несколькими днями ранее помощник руководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте Николай Денисов, следователи рассматривают вопрос о том, чтобы отказаться от поисков затонувшего катера - водолазы, спускавшиеся под воду, не нашли судно.