Во Владивостоке накануне скончался Владимир Прибок - хозяин катера "Маяк", затонувшего после столкновения с сухогрузом. Тогда 11 человек оказались за бортом, один - погиб, капитан попал под винты судна.

Инцидент произошел 18 сентября в районе 47-го причала бухты Золотой Рог.

В результате столкновения лодки с сухогрузом, прогулочный катер ушел под воду, а у сухогруза осталась только вмятина на носу.

Как сообщали Аргументы.ру, в результате происшествия погиб известный тренер по боксу - председатель тренерского совета Федерации бокса Приморского края Вадим Откидач. Еще одни пассажир был госпитализирован, остальные отделались шоком.

Капитан катера, его владелец Владимир Прибок был доставлен в реанимационное отделении владивостоской ГКБ № 2. с тяжелой черепно-мозговой травмой и деформацией грудной клетки. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Все это время он находился в коме, 1 октября умер.

Виновным в аварии Следственное управление СКРФ по региону считает именно скончавшегося капитана катера. Следствие обладает доказательствами его вины. Сотрудник таможни Алексей Кучерук, у которого в момент катастрофы в руках оказался фотоаппарат, успел снять детально всю происходящую в бухте Золотой Рог трагедию "Маяка".

По факту столкновения транспортная, как пишет KM.RU, прокуратура уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщил несколькими днями ранее помощник руководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте Николай Денисов, следователи рассматривают вопрос о том, чтобы отказаться от поисков затонувшего катера - водолазы, спускавшиеся под воду, не нашли судно.