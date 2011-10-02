Очевидец происшествия на Ваганьковском кладбище сообщил о смерти женщины

В Москве сегодня утром скончалась 85-летняя женщина, пострадавшая от травм, полученных накануне в результате падения сухого дерева на Ваганьковском кладбище.

Читатель сайта Аргументы.ру Виталий написал комментарий к заметке о трех пострадавших в результате падения дерева в Москве на улице Сергея Макеева днем в субботу: "Один из пострадавших, Осипчик Людмила Фёдоровна 85-ти лет, скончался сегодня утром в Боткинской больнице от травм, полученных в результате падения сухого дерева на Ваганьковском кладбище. похоронной процесси не было - было просто посещение одного родственного захоронения семьёй из 5-ти человек. ещё двое, получившие травмы, от госпитализации отказались".

Ранее сообщалось, что дерево упало на территории Ваганьковского кладбища прямо на похоронную процессию.