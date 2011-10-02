В лесной зоне Братска остался один крупный локализованный пожар (ВИДЕО)

В Иркутской области в лесной зоне Братска остался один крупный локализованный пожар. Пожар действует в районе Галачинских коттеджей. В борьбе с пожаром задействованы пожарные, сотрудники лесной охраны и десантники - всего пятьсот человек.

Но еще остаются непогашенными возгорания в Братском районе, где задействован самолет-амфибия Бе-200. Дым от этих пожаров тянется в город.

Мэр Братска Константин Климов совместно с полицией назначил вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о поджигателях городских лесов. По фактам поджогов, а также нарушения особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в Братске возбуждено 11 уголовных дел. Выявлены случаи поджогов с целью сокрытия других преступлений - воровства кабеля и шпал.

За минувшие сутки количество вызовов "скорой помощи" практически не изменилось. По данным департамента здравоохранения администрации Братска, по Центральному округу было 173 вызова (обычно их в среднем бывает 160-170). Загородные лагеря и базы отдыха бесплатно принимают семьи, желающие выехать из города. Оплата взимается только за питание. Накануне здесь отдохнули почти 270 семей. Подписан приказ об отмене с понедельника занятий в образовательных учебных заведениях. Но чтобы дети не остались без присмотра, с ними будут проводиться факультативные занятия.

Напомним, в городе был введен режим ЧС.