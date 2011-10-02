В Новосибирской области в Искитиме при пожаре погибли трое молодых людей

В Новосибирской области три молодых человека стали жертвами пожара в частном доме в городе Искитиме.

По данным представителей Главного управления МЧС РФ по региону, пожар произошел в субботу, 1 октября. В результате пожара сгорела крыша дома и веранда общей площадью 33 кв. м, закопчены стены в доме, поврежден припаркованный к дому автомобиль "ВАЗ-2106".

В ходе тушения огня в одной из комнат на полу были обнаружены трое погибших: две женщины 1982 и 1985 г.р., и один мужчина 1986 г.р.. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибших.