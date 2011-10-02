Два крупных ДТП произошли в Москве, есть жертвы и пострадавшие

В Москве в ночь на воскресенье произошли два крупных ДТП. На пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов столкнулись сразу три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Виновник аварии устранавливается.

На Третьем транспортном кольце рядом с "Москвой-сити" водитель легковушки не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого машина перевернулась. В результате автоаварии травмы получили три человека.