Москва: полиция задержала 40 активных противников геев с помидорами и винтовкой

В центре Москвы на Чистопрудном бульваре 1 августа задержаны полицией около 40 человек, пытавшихся сорвать разрешённый митинг секс-меньшинств. Геев собралось человек 40, полицейских примерно столько же.



Возле места проведения мероприятия собрались порядка 30 молодых людей, которые попытались сорвать акцию, сообщила пресс-служба столичного главка МВД вечером субботы.

Ранее санкционированную властями акцию секс-меньшинств пытались сорвать представители запрещенного "Движения против нелегальной миграции". Националисты пытались получить разрешение на проведение 1 октября своего мероприятия, но им было отказано. Тем не менее, возложить цветы к месту убийства футбольного болельщика Юрия Волкова пришли около 200 человек, по заявлению организаторов, " чтобы почтить память жертв этнической преступности".

Большинство националистов быстро разошлись, но некоторые специально дождались начала санкционированного митинга секс-меньшинств и принялись забрасывать помидорами его участников.

Причем один из активистов движения принёс с собой пейнтбольную винтовку, которая была своевременно изъята у него сотрудниками полиции, несколько десятков которых следили за порядком.

Кроме того, противники митинга пытались развернуть плакаты с нецензурными надписями в адрес секс-меньшинств. Некоторые пытались убежать, но в нескольких сотнях метров от станции метро "Чистые пруды" их настигли и задержали, сообщает Интерфакс.

Все задержанные доставлены в отделы внутренних дел для разбирательства и составления административных протоколов.