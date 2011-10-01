Трагедия на Кузбассе: домашние псы загрызли малютку, бабушка повесилась

В Кемеровской области в субботу утром домашние собаки бойцовских пород во дворе частного дома загрызли насмерть годовалого ребенка. Обнаружив растерзанное тело внука, его 45-летняя бабушка покончила с собой.

1 октября в одном из частных домов поселка Майзас города Междуреченска Кемеровской области обнаружено искусанное собаками тело малыша. В сарае найдено тело висящей в петле 45-летней женщины — бабушки погибшего малыша, сообщет Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых, близко подошел к двум собакам бойцовских пород. Стаффордширский терьер и питбультерьер напали на мальчика.

Предположительно, истерзанное тело ребенка обнаружила бабушка. Обезумевшая от горя женщина занесла истерзанное тело ребенка в дом, после чего повесилась в сарае.

На месте происшествия следователи обнаружили несколько предсмертных записок, в одной из которых женщина просит прощения у родителей ребенка, а также винит себя за то, что не уберегла его.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.